Hospital Alcides Carneiro apresenta números e mostra crescimento relevante em atendimentos nos últimos três anos

Petrópolis - Os números não mentem. Foi o que mostrou um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde a pedido do prefeito Bernardo Rossi, esta semana. A pesquisa trabalhou com números divulgados pelo próprio hospital relativos aos anos de 2017, 2018 e 2019 e apresentou expressivo crescimento de atendimentos, desde simples procedimentos realizados nos ambulatórios às mais complexas cirurgias.



De acordo com o levantamento, as melhorias tiveram início em 2017 e foram verificadas em diversas áreas. Em breve resumo, alguns pontos apresentados mostraram redução na fila de espera para exames de ressonância magnética em 70%, implantação do cartório de registro de nascimentos, agilizando o processo pós-parto e facilitando o procedimento dos pais, maternidade no padrão Rede Cegonha e cirurgias urológicas com capacidade dobrada no segundo semestre de 2017.



O ano de 2018 também trouxe novidades em relação à saúde na cidade. Em doze meses foram habilitados mais 17 leitos na unidade, dois deles na UTI Neonatal, o Centro de Imagens deu início aos exames de angiotomografia, criação do serviço de transporte para os pacientes na porta do ambulatório e surgimento de plano de cargos e salários.



Pelos dados revelados na pesquisa, 2019 também foi um ano de grandes avanços da saúde em Petrópolis. Alguns pontos importantes foram destacados através do levantamento, tais como a separação das enfermarias masculinas e femininas, evitando situações de constrangimento e criando mais privacidade a pacientes e familiares, a assinatura de um convênio entre a prefeitura e a Faculdade de Medicina de Petrópolis e o aumento de consultas da especialidade de urologia nos ambulatórios.



Ainda no último ano, o Hospital Alcides Carneiro garantiu a habilitação para a unidade cardiovascular de alta complexidade, trazendo a realização de cirurgias jamais feitas na unidade, a reforma das salas vermelha e amarela, a entrega de 83 novos aparelhos e equipamentos de alta tecnologia, garantindo fidelidade e agilidade no resultado de exames e atendimento de pacientes e o recorde histórico no atendimento ambulatorial, registrado no mês de maio, com 7.811 casos.



De acordo com o prefeito Bernardo Rossi, os dados mostraram o resultado de um trabalho incansável realizado para que a cidade se tornasse referência na saúde no Estado do Rio de Janeiro. “Desde que assumimos a prefeitura temos trabalhado da forma correta. É por isso que somos considerados um ponto fora da curva, principalmente em relação à saúde. Diminuímos filas, aumentamos o número de Unidades Básicas de Saúde, entregamos a UPA de Itaipava e, em breve, mais novidades serão dadas de presente aos petropolitanos, como o novo Centro Municipal de Ortopedia. Isso sem falar nos mutirões que conseguiram claramente absorver a forte demanda do município. Estamos na contramão de inúmeras cidades do Estado. No meio da crise, Petrópolis está crescendo”, afirmou o prefeito.



Citados pelo prefeito, os mutirões foram os que mais mostraram o crescimento da saúde em Petrópolis. Números dão conta que, em 2017, primeiro ano da atual gestão, 67 pacientes foram atendidos, entre cirurgias e exames, nas especialidades de cardiologia, pediatria, gastroenterologia e cirurgia plástica reparadora. No ano seguinte, em 2018, os números cresceram significativamente e revelaram o aperfeiçoamento do trabalho na unidade, com 781 pacientes atendidos na realização de cirurgias, consultas em ambulatório e exames, nas mais diversas especialidades como neurologia, cardiologia, proctologia, ginecologia, otorrinolaringologia e oftalmologia, entre outros.



Mas foi em 2019 que o Hospital Alcides Carneiro despertou a atenção da área de saúde através dos mutirões com o atendimento de 1.285 pacientes. “Temos investido e acompanhado os trabalhos realizados no Hospital Alcides Carneiro. Somos, hoje, uma referência real em saúde em toda a região”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Fabíola Heck.



Em 2020 o hospital já tem um quadro pré-programado relativo aos mutirões. Em março já foram iniciadas as cirurgias urológicas. No próximo mês, em abril, será a vez das cirurgias de vesícula. Maio será a vez das cirurgias de hérnia e, junho, cirurgias de tireóide. Outras novidades são relativas a projetos na infraestrutura hospitalar e atendimento aos pacientes.