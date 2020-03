Eleição de síndicos do Condomínio Vicenzo Rivetti antecipada para esta segunda-feira

Petrópolis - Em mais uma medida para evitar aglomerações de forma preventiva à Covid-19 (infecção por coronavírus), a prefeitura decidiu antecipar a eleição de síndicos do conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti. Antes marcada para a próxima terça, dia 17, a escolha dos responsáveis legais pelos três condomínios será feita na segunda-feira, dia 16, durante a assinatura dos contratos das casas. Outra informação importante é que as pessoas que forem para o Vicenzo Rivetti vão contar com transporte gratuito na segunda, com um ônibus que sairá a partir do Museu Imperial.



A eleição dos síndicos é um procedimento importante porque, além de responder de forma legal pelos condomínios, será ele o primeiro a se mudar e organizar o processo de mudança dos demais moradores. A eleição seria na terça, reunindo todos os moradores de cada condomínio para a votação. No entanto, a prefeitura alterou esse procedimento justamente para evitar essa aglomeração.



Agora, na própria segunda, logo após realizar a assinatura do contrato, o beneficiário vai votar para definir os três síndicos. Os candidatos já são conhecidos pelos beneficiários, que participaram de reunião de orientação entre janeiro e fevereiro. Após a definição dos síndicos, terá início a etapa de formalização dos condomínios, ou seja, abertura de CNPJ e conta bancária, entre outros pontos. Depois disso, o síndico faz a própria mudança e organiza o cronograma de mudança dos demais moradores. Esse processo deve levar cerca de um mês e meio.



Ônibus gratuito



Para segunda-feira, os beneficiários poderão ir para o Vicenzo Rivetti de transporte público de forma gratuita. Uma linha de ônibus especial será disponibilizada entre o Museu Imperial e o conjunto habitacional. Essa linha será operada pela empresa Cascatinha e sairá do Centro a cada 30 minutos, das 09:30h às 15:30h.