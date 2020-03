Prefeitura vai sinalizar ruas da cidade indicando pontos de apoio contra o coronavirus

Petrópolis - Cerca de 30 placas de sinalização serão instaladas pelas ruas de Petrópolis para orientar a população sobre a localização do ponto de apoio aos suspeitos de infecção e pacientes do novo coronavírus. A iniciativa faz parte dos esforços do prefeito Bernardo Rossi em atender a população nesse período, mostrando a direção do atendimento específico para a COVID-19.



A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) vai, a partir desta quinta-feira, iniciar a instalação do material que vai apontar a localização e a distância para o ponto de apoio para atendimento a pacientes com suspeita de coronavírus. Localidades como Quitandinha, Retiro, Alto da Serra, Mosela entre outras, serão sinalizadas mostrando a direção da UPA do Centro, onde está montado o atendimento especializado da doença.



O prefeito Bernardo Rossi comentou sobre o trabalho realizado pela CPTrans. “É importante que as pessoas com sintomas da doença possam ser direcionadas para o local correto de atendimento, evitando assim o contato com outros que buscam os serviços de saúde, porém, com outra patologia. Essa sinalização permite levar os pacientes ao local correto”.



Além desse material, sinalizações específicas no entorno dos hospitais da cidade também serão instaladas, sendo essas de características diferentes, orientando as pessoas com sintomas da COVID-19 a procurar o ponto de apoio.



Para o diretor técnico da CPTrans, Luciano Moreira, o objetivo é evitar o contato com pacientes que não são suspeitos de infecção pelo coronavirus. “Não só os pacientes suspeitos da COVID-19 precisam de atendimento e para evitar que esses pacientes tenham contato com quem possui o vírus, teremos essas placas para indicar o local correto da patologia”.



O prefeito Bernardo Rossi vem mobilizando todas as secretarias, para cada uma em sua área de atuação, adotarem medidas para minimizar os danos causados pelo novo coronavírus. Vale lembrar que se trata de um vírus altamente contagioso e é importante que a população siga todas as orientações das autoridades visando evitar uma propagação ainda maior da COVID-19.