Banco de Sangue Santa Teresa faz apelo para manter estoques na cidade

Petrópolis - Com o receio da população em sair de casa, os bancos de sangue de todo o país já estão sofrendo queda significativa nas doações. Porém, é importante salientar que as pessoas saudáveis devem sair de suas casas para doar sangue, assim como fazem para ir à farmácia, ao mercado e outras atividades essenciais.



A doação de sangue é essencial à vida de inúmeros pacientes internados nos hospitais. "Se as pessoas pararem de doar sangue, além da crise que o Brasil enfrenta com o surto do coronavírus, poderemos enfrentar também grande crise de desabastecimento de sangue", explica Vinicius Pereira, captador do Banco de Sangue Santa Teresa.



O ato da doação de sangue não oferece riscos de contaminação pelo COVID 19, informa Vinícius. "As estruturas dos locais de doação estão adequadas e preparadas para receber os doadores. As precauções de contágio devem ser mantidas, mas o ato solidário não pode parar".



No Banco de Sangue Santa Teresa não há motivos para que a população tenha receio em doar sangue, pois a unidade possui dependências próprias, assim, os doadores possuem acesso e atendimento exclusivo. Além disso, a instituição reforçou várias medidas de segurança:



• Agendamento de doadores para evitar horários com grandes aglomerações



• Disponibilização de transporte para doadores



• Maior distanciamento entre as cadeiras de espera na recepção



• Maior distanciamento entre as cadeiras na sala de doação



• Equipe treinada e orientada para lidar com a situação atual



• Assepsia dos colaboradores, doadores, equipamentos e área física com álcool gel 70% em todas as etapas do processo de doação



• Utilização de materiais e insumos estéreis e descartáveis



• Dispensers com álcool gel 70% à disposição nas dependências do banco de sangue



• O ambiente do banco de sangue é composto por profissionais e doadores em bom estado de saúde



NOVAS REGRAS DE TRIAGEM:



• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 30 dias após cessarem os sintomas para realizar doação de sangue



• Candidatos que viajaram para o exterior devem aguardar 30 dias após a data de retorno para realizar doação de sangue



• Candidatos à doação de sangue, que tenham se deslocado ou que sejam procedentes de fora do país, deverão ser considerados inaptos por 30 dias após o retorno destas áreas



• Candidatos à doação de sangue que tiveram contato, nos últimos 30 dias, com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico e/ou laboratorial de infecções pelos vírus SARS, MERS e/ou 2019-nCoV, bem como aqueles que tiveram contato com casos suspeitos em avaliação, deverão ser considerados inaptos pelo período de 30 dias após o último contato com essas pessoas



• Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelos vírus SARS, MERS e/ou 2019-nCoV, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial, deverão ser considerados inaptos por um período de 90 dias após a completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que contraindique a doação)



"Convocamos todas as pessoas saudáveis a comparecerem aos bancos de sangue para realizar suas doações e garantir aos pacientes necessitados maior esperança de vida", conclui Vinícius Pereira.



Serviço:Banco de Sangue Santa Teresa



Endereço: Rua Paulino Afonso, 477, Bingen - Petrópolis

Dentro do Hospital Santa Teresa - Térreo

Horário: qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h

Telefones: (24) 2245-2324 ou (24) 99269-4355.

Estacionamento conveniado durante a doação no próprio Hospital