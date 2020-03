Prefeitura e órgãos de segurança garantem fechamento de bares e horário de funcionamento de restaurantes

Petrópolis - Uma força-tarefa composta por Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Procon, Fiscalização de Posturas e Fiscalização Sanitária atuou em vários locais do Centro e dos distritos para garantir o cumprimento do decreto feito pelo prefeito Bernardo Rossi determinando o fechamento de bares e o funcionamento de restaurantes até às 16h. A maior parte dos estabelecimentos do Centro cumpriu a determinação e aqueles que ainda estavam abertos durante a fiscalização foram obrigados a fechar as portas. Apenas restaurantes mantiveram atendimentos com entrega delivery.



O prefeito Bernardo Rossi reuniu os agentes na sede do Corpo de Bombeiros e ressaltou a importância dessa medida, que visa evitar aglomerações nos estabelecimentos como forma de impedir a propagação do Coronavírus. "Não adianta fechar escolas, fechar igrejas, montar pontos de apoio para receber os casos suspeitos, fechar o cinturão da cidade e as pessoas continuarem em aglomerações em bares. A missão de todos aqui é garantir o cumprimento do decreto feito pela manhã de fechamento total dos bares e o fechamento de restaurantes até às 16h, incentivando o delivery, a entrega em casa. Nós contamos com a conscientização da população de saber que o Coronavírus já chegou ao Brasil e já tivemos a primeira morte na cidade, é perigoso principalmente para os idosos. Se não unirmos forças na prevenção, ficarmos no isolamento, o número de casos vai ser maior. A união de esforços é para isso diminuir", disse o prefeito Bernardo Rossi.



O comandante do 15° Grupamento de Bombeiros Militares, Gil Kempers, elogiou a medida do fechamento dos bares e ressaltou que o isolamento social é fundamental para que a cidade não tenha casos em grande escala como ocorre em cidades da Itália. "O que vai ser primordial para que a gente não desenvolva o perfil da Itália é iniciar o isolamento social bem antes do que foi iniciado por eles. A gente está começando no momento certo. Dá tempo de fazer essa correção de rumos. O pico de infectados será na última semana de março e as duas primeiras de abril, quando as pessoas infectadas vão apresentar os sintomas. Se a gente conseguir evitar que outras pessoas entrem nesse ciclo de infestação, a gente vai conseguir frear essa curva. Então, essas medidas, que podem parecer antipáticas, duras, impopulares, na verdade estão protegendo a população e a vida das pessoas. Essas pessoas que eventualmente criticarem o fechamento dos bares hoje, vão agradecer no futuro por ter protegido a vida deles", afirmou o comandante do 15° GBM.



Pelo menos 30 agentes participaram da ação que rodou primeiro em locais do Centro, como as ruas 13 de Maio, Imperador e Dr. Porciúncula, onde vários estabelecimentos seguiram as determinações do decreto. Apenas um bar estava descumprindo nas primeiras horas da fiscalização e foi obrigado a fechar as portas imediatamente. A mobilização também passou pelos distritos à noite.



Em relação aos restaurantes e lanchonetes, os estabelecimentos estavam abertos apenas para atender pedidos de entrega em casa. O atendimento aos clientes só pode ocorrer até 16h, respeitando ainda as recomendações anteriores presente nos decretos editados pelo governo do Estado, como a redução da capacidade de atendimento para 30% e distanciamento entre as mesas de pelo menos 1,5 metro.