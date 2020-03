Secretaria de Saúde divulga calendário especial de vacinação contra gripe na cidade

Petrópolis - A campanha terá início na próxima semana e está subdividida por faixas etárias. Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo é alcançar a abrangência esperada e evitar as possíveis aglomerações nos pontos de vacinação. Serão disponibilizadas 14 mil doses na primeira fase da ação para toda a cidade. Agentes de saúde e equipes técnicas vão realizar todo o trabalho.





Veja como será o esquema de vacinação na cidade:





Idosos acima de 80 anos – a vacinação terá início no próximo dia 23, segunda-feira, e será subdividida em duas categorias. Idosos que residem próximos a unidades de Postos de Saúde da Família (PSF) terão a visita domiciliar de agentes de saúde e equipes técnicas. Aos que não possuem PSF na vizinhança, a prefeitura vai disponibilizar um telefone (a partir de quarta-feira, 25/03) para que seja feito um agendamento e posterior visita domiciliar para a vacinação.



Idosos entre 70 e 79 anos – a vacinação vai ocorrer entre os dias 23 e 27 de março em 40 postos abertos por todo o município.



Idosos entre 60 e 69 anos – data para vacinação marcada entre os dias 30/03 e 08/04 nos mesmos 40 postos abertos por todo o município. Em todos os casos a vacinação vai ocorrer entre 08h e 16h.



Funcionários da Saúde – serão vacinados em qualquer data, sempre entre 17h e 19h nas unidades que já trabalham no terceiro turno. São elas Retiro, Itamarati, Centro de Saúde, Quitandinha, Mosela, Independência, UBS Itaipava, Alto da Serra, Posse e Pedro do Rio.



Outra novidade será a vacinação por Drive-Thru. A atividade consiste em pontos fixos na cidade onde serão atendidas, exclusivamente, pessoas que estiverem de carro. “Vale ressaltar que nesses pontos só quem estiver de carro vai ser atendido. De início serão criados dois pontos, Quitandinha e Parque de Exposições de Itaipava. Os locais serão montados juntos ao meio fio para que os automóveis encostem, os passageiros recebam a vacina de acordo com idades e datas, e saiam em seguida”, frisou o prefeito Bernardo Rossi.



Vale lembrar que o telefone destinado ao agendamento de idosos acima de 80 anos será divulgado pela prefeitura na próxima semana.