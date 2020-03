Petrópolis - A visita foi realizada neste sábado por agentes do setor de vacinação, vigilância epidemiológica, pela secretária de Saúde, Fabíola Heck, e pelo Chefe de Gabinete, Renan Campos. Os pontos que vão abrigar a campanha foram escolhidos devido à localização e praticidade para o público. No momento estão sendo pensadas ações administrativas e operacionais para o início da campanha, na próxima segunda-feira. Segundo estimativa, os postos do Quitandinha e Itaipava devem atender, juntos, cerca de 600 carros por dia, durante os 15 dias de campanha voltada especialmente aos idosos. Para a prefeitura, um importante passo na proteção de quem já entrou na terceira idade.



“Estamos fazendo a campanha totalmente voltada aos idosos. Queremos que todos se vacinem, mas que não se exponham em postos de saúde para evitar a aglomeração. Eles são a parte mais frágil diante do Coronavírus e precisamos evitar essa contaminação custe o que custar. Só quero frisar que o Drive Thru vai atender apenas as pessoas que forem de carro. A intenção é que eles não precisem sair do automóvel e sejam protegidos desta forma”, disse o prefeito Bernardo Rossi.



Para a secretária de Saúde, a ação inovadora na cidade pode servir de exemplo e ser o início de outras ações que preservem os idosos. “Nossa ideia principal é não expor os idosos. Acreditamos que esta seja a melhor forma de imunizar quem já está mais fragilizado neste momento. Vamos dar agilidade a todo o processo. Além disso, os idosos com mais de 80 anos vão receber a vacina em casa por agentes especializados de saúde”, afirmou a secretária.



Veja como será o esquema de vacinação pelo Drive Thru:



Idosos entre 70 e 79 anos – a vacinação vai ocorrer entre os dias 23 e 27 de março nos postos do Quitandinha e Itaipava, entre 09h e 15h.



Idosos entre 60 e 69 anos – data para vacinação marcada entre os dias 30/03 e 08/04 nos mesmos nos mesmos locais e horários.



Vale lembrar que o telefone destinado ao agendamento de idosos acima de 80 anos será divulgado pela prefeitura na próxima semana.