Petrópolis - Uma operação foi realizada na manhã deste domingo em Petrópolis na busca por um idoso, morador de Duque de Caxias, que estaria perdido em Itaipava. O pedido de ajuda foi realizado por redes sociais e, devido a mais de 2 mil compartilhamentos, chegou aos agentes de saúde e ação social do município. Equipes de abordagem social, CPTrans, SAMU e Guarda Municipal foram acionadas ao local pela prefeitura e Secretaria de Assistência Social do município. "Acionamos a SAS imediatamente em busca desse senhor. Ficamos felizes em saber que ele foi achado e que já está sob os cuidados das equipes do HMNSE", disse o prefeito Bernardo Rossi.



Ao ser encontrado num coletivo, o idoso se mostrou desorientado e agressivo com os agentes. Um psicólogo do Centro POP foi chamado ao local e realizou mais algumas tentativas de abordagem. Com o apoio do SAMU ele foi atendido no local e encaminhado ao setor de psiquiatria do Hospital Municipal Nélson de Sá Earp (HMNSE). Agentes que prestaram o atendimento relatam que o idoso não possui documentos e diz estar morando nas ruas de Petrópolis há algumas semanas. "Assim que ficamos sabendo do caso enviamos as equipes em busca dele. Ele se mostrou confuso e um pouco agressivo, mas já está sendo cuidado por pessoas carinhosas e super acostumadas com casos assim. Não podemos deixar um idoso abandonado nas ruas, principalmente devido ao risco de contaminação pelo Coronavírus", afirmou a secretária de Assistência Social, Denise Quintella.