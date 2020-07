Pai pedófilo, preso no último domingo, confessou que estuprou por seis vezes a filha de 12 anos

Petrópolis - Acusado de estuprar a própria filha, de apenas 12 anos, o homem de 41 anos, preso em flagrante no fim de semana, em Pedro do Rio, confessou à polícia já ter cometido o ato por, pelo menos, seis vezes, desde fevereiro deste ano. A menina já passou por uma consulta com psicólogos, mas deverá ser acompanhada por profissionais.

Transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro, na manhã da última segunda-feira, ele ainda vai passar pela Audiência de Custódia, onde será decidido se permanece preso ou responde ao inquérito em liberdade. Porém, diante da gravidade do crime, considerado hediondo, deverá aguardar ao julgamento na cadeia.

O crime acontecia na casa da família, na altura do Km-47, da Rodovia BR-040, em Pedro do Rio. Ele esperava a mulher sair para o trabalho para molestar a filha. Na noite de sábado, a menina precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipava, onde recebeu os primeiros atendimentos, incluindo medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis e contraceptivos de emergência.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe da menina na noite de sábado, sendo encaminhada ao exame de Corpo Delito, que deu resultado positivo para o estupro.