Polícia prende suspeito de furtar moto do ator Murilo Benício em sua casa de veraneio, em Petrópolis

Petrópolis - Policiais civis da 106ª DP de Itaipava, em Petrópolis, prenderam na tarde da última quinta-feira, dia 23, um homem suspeito de furtar uma moto no distrito de Secretário. De acordo com a polícia, o veículo pertence ao ator Murilo Benício Ribeiro, o “Tufão”, sucesso da novela Avenida Brasil, na Rede Globo.



A moto, uma Yamaha, modelo TTR 125 LWE, foi furtada da casa de veraneio de Murilo Benício na manhã de quinta, por volta das 8h30. De acordo com a polícia, a moto foi recuperada no distrito de Pedro do Rio, também em Petrópolis, e estava com outro homem, que confessou ter dado R$ 100 pelo veículo e foi autuado em flagrante por receptação dolosa.



Segundo informações, o suspeito preso pela polícia trabalha como caseiro para o ator. A denúncia do crime foi feito por outra funcionária de Murilo Benício, já que o ator estava em sua casa no Rio de Janeiro.