Prefeito Bernardo Rossi dá início à entrega das chaves aos moradores do Condomínio Vicenzo Rivetti

Petrópolis - O sonho de ter a casa de volta se tornou realidade para as famílias que vão morar no conjunto habitacional Vicenzo Rivetti. As primeiras chaves foram entregues neste sábado, dia 25, pelo prefeito Bernardo Rossi e pela Caixa, para quatro famílias que farão as mudanças amanhã. Os 300 beneficiados com as unidades do condomínio 3 farão a ocupação das moradias nas duas semanas.



O Vicenzo Rivetti é o maior empreendimento habitacional popular já construído na história de Petrópolis. São 776 unidades, divididas em três condomínios. As obras começaram em 2013 e pararam em 2014. Só três anos depois, já no governo Bernardo Rossi e com a troca da construtora responsável, a construção ganhou ritmo.



"Hoje é dia de festa. Infelizmente não podemos ter muita gente aqui por causa da pandemia, mas essas quatro primeiras famílias representam todas 776 que vão morar aqui. Essa é uma luta que começou quando era ainda secretário de Estado de Habitação. Quando cheguei aqui pela primeira vez como prefeito, esse local era lama e mato. Ninguém acreditava que era possível se transformar nisso aqui. Fui em Brasília várias vezes, desatando os nós. Eu não vivi a tragédia dessas pessoas, mas sei da dor de cada um. Tem pessoas que vão morar aqui e que esperam uma casa desde 1988, então o que nós estamos fazendo hoje é uma correção de um erro histórico do município com todos vocês. Esses são lares com dignidade para vocês", disse o prefeito Bernardo Rossi.



As primeiras famílias que vão se mudar são da síndica, subsíndica e dos membros do conselho de gestão do condomínio. A partir de segunda, as mudanças das demais famílias vão acontecer de forma escalonada: metade de um andar de todos os blocos em um dia, a outra metade do mesmo andar de todos os blocos no dia seguinte.



A síndica do condomínio 3 é Sônia Marinho. Ela foi vítima da chuva de 2013, que levou não só a casa onde morava, no Independência. Ela perdeu um dos filhos nessa tragédia. De lá para cá, foi para outra moradia, ainda no Independência, com auxílio do Aluguel Social. Sônia contou que havia perdido esperança de ver esse momento chegar, mas, agora, com a chave na mão, sente que tem uma vida nova pela frente.



"Eu estou me sentindo com 18 anos, estou cheia de planos. Eu estou emocionada e fico sem palavras. Às vezes nós não temos forças para lutar, mas outros lutam por nós. E hoje eu só posso agradecer a Deus e a todos que trabalharam em prol disso. Daqui pra frente, eu vou estar para somar com todos os meus vizinhos", falou a síndica.



Os apartamentos do Vicenzo Rivetti possuem dois quartos, sala, cozinha/área de serviço e banheiro. O condomínio ainda conta com uma salão de festa, uma quadra esportiva e um parquinho infantil. A construção dele foi realizada pela empresa AB Construtora através do programa Minha Casa Minha Vida. A prefeitura fez a infraestrutura do entorno, trabalho técnico-social e também está fazendo uma creche e uma UBS para atender a demanda por esses serviços que vai crescer com a chegada de cerca de 3 mil pessoas para viver no local.



A entrega das chaves neste sábado foi autorizada pela Caixa e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Após o período de mudanças do condomínio 3 e autorizações de Caixa e MDR, serão organizados os calendários de mudanças dos demais condomínios.



Calendário de mudanças – Conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti (condomínio 3):



26/07 - Mudança de síndico e membros do conselho de gestão do condomínio



27/07 - Apartamento nº PAR / Subsolo



28/07 - Apartamento nº ÍMPAR / Subsolo



29/07 - Apartamento nº PAR / Térreo



30/07 - Apartamento nº ÍMPAR / Térreo



31/07 - Apartamento nº PAR / 1º andar



01/08 - Apartamento nº ÍMPAR / 1º andar



03/08 - Apartamento nº PAR / 2º andar



04/08 - Apartamento nº ÍMPAR / 2º andar



05/08 - Apartamento nº PAR / 3º andar



06/08 - Apartamento nº ÍMPAR / 3º andar



07/08 - Apartamento nº PAR / 4º andar



08/08 - Apartamento nº ÍMPAR / 4º andar