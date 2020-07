Secretaria de Saúde testa mais 500 pessoas para Covid-19 em Drive Thru no Bingen

Petrópolis - Este sábado, dia 25, foi mais um dia de testagem em massa da população petropolitana para a Covid-19. Desta vez, foram 500 testes rápidos realizados no ginásio da Universidade Católica de Petrópolis – UCP, no bairro Bingen. O Drive Thru da testagem contou com agendamento de pessoas que apresentam o indícios da doença e que estão entre o 8º e 30º dia do surgimento dos primeiros sintomas. Desde o dia 25 de junho, o município já realizou mais de 8 mil testes.



O prefeito Bernardo Rossi, que acompanhou de perto mais uma etapa da testagem em massa da população, lembra que o Drive Thru percorre diferentes bairros e distritos do município, com objetivo de facilitar o acesso ao teste rápido. “Já passamos pelo Quitandinha, Itaipava, Posse, Alto da Serra, Corrêas e agora Bingen. A testagem em massa da população é um dos protocolos que adotamos para enfrentar o novo Coronavírus, juntamente com a ampliação dos leitos clínicos e de UTI, que vem sendo mantidos em índices baixos de ocupação, o que – somado ao controle sanitário – tem permitido que Petrópolis retome aos poucos algumas atividades econômicas”, destaca.



Para quem realizou o exame, a testagem em massa da população é um meio importante de combater o avanço da Covid-19. "Acho essa ação formidável, é isso mesmo que precisa ser feito. É uma doença que está matando muita gente e é fundamental a gente saber se teve ou não doença para se orientar sobre o que fazer", disse o morador do Bingen, Pedro Jorge Rocha.



A Secretaria de Saúde ainda aguarda a chegada de mais 50 mil testes rápidos, o que vai ajudar ampliar a testagem da população. “Estamos em pleno processo de expansão da testagem, com muito trabalho e esforço, conseguimos essa ampliação. Temos que recordar também que, com o aumento da testagem em massa, o resultado será um crescimento dos números nos boletins. É de suma importância que possamos ter essa visão geral da doença no município, para que toda retaguarda no setor de saúde esteja preparada. Nossa meta número um é proteger a população”, destaca a secretária de Saúde, Fabíola Heck.



Os resultados serão disponibilizados no mesmo link da inscrição, no site da prefeitura, onde os usuários se cadastraram, em até 48 horas de antecedência. Para a inscrição em novas etapas do Drive Thru da testagem é necessário o preenchimento de dados pessoais como nome completo, CPF e e-mail. Vale prestar bastante atenção no momento do cadastro.