Mulher de 26 anos, em liberdade há seis meses, é presa novamente em flagrante pela Polícia Militar no bairro Vila Felipe

Petrópolis - Uma mulher, de 26 anos, foi presa no início desta semana pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Ela foi flagrada pelos agentes vendendo entorpecentes próximo a um bar, na Rua Jacinto Rabello, no bairro Vila Felipe. Com ela foram apreendidas 32 cápsulas de cocaína e R$ 32 em dinheiro. Vale ressaltar que a acusada já usava tornozeleira eletrônica e estava em liberdade há cerca de seis meses.

Segundo a Polícia Militar, ela já havia sido presa e ficou detida por três meses, até poder responder pelo crime, também de tráfico de drogas, em liberdade. Aos policiais ela contou que havia recebido 50 cápsulas de cocaína de um homem, no Sargento Boening e se comprometido a vender todo material até às 20h do mesmo dia. A acusada e a droga apreendida foram levadas para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro, onde o caso foi registrado. A mulher foi autuada em flagrante e voltou para o sistema penitenciário.

Também no início da semana, um homem de 26 anos, foi abordado pela PM durante um patrulhamento de rotina, na Rua São Gerônimo, no bairro Alto Independência. Após consulta no sistema online, os agentes identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o acusado.

Diante disso, ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro. Em sede policial foi apurado que havia, ainda, um segundo mandado de prisão contra o suspeito, que já tem oito anotações criminais por tráfico de drogas, homicídio qualificado e lesão corporal.