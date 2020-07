Polícia Militar apreende mil pinos de cocaína que estavam enterrados em mata fechada, no bairro Siméria

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu mil pinos de cocaína, no início da tarde desta segunda-feira, no bairro Siméria. Divididas em cinco cargas dentro de um saco plástico, a droga estava enterrada em uma área de mata fechada na Rua Manoel Francisco de Paula.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local verificar a denúncia de que dois homens haviam entrado na mata para esconder os entorpecentes. Ninguém foi preso no local. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro, onde um inquérito foi aberto para investigar a possível participação de suspeitos com o tráfico de drogas.

Policiais foram levados ao local após denúncias de moradores. Segundo testemunhas que preferiram não ser identificadas, a movimentação de traficantes pelas áreas de mata fechada no local mostrou expressivo crescimento nos últimos meses.