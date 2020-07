Taxa de ocupação de leitos permanece controlada e prefeitura amplia horário de funcionamento do comércio

Petrópolis - A prefeitura mantém atenção às medidas de proteção à saúde dos petropolitanos e na taxa de ocupação de leitos, que permanece controlada. Com 23,77% de leitos de UTI em uso pelo SUS e 41,07% de leitos clínicos no último domingo, o governo municipal ampliou o horário de funcionamento do comércio. A partir desta segunda-feira, os estabelecimentos já autorizados a abrir situados nas ruas Teresa ou Aureliano Coutinho e adjacências podem funcionar de 9h30 às 17h30. No Centro Histórico (Rua do Imperador), o novo horário é de 10h às 19h. As alterações estão publicadas no Diário Oficial (DO) da última sexta-feira.



Os bancos, supermercados e farmácias podem funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, também fica permitido o consumo em balcões de padarias e lanchonetes, respeitando o distanciamento de 1,5 metros entre os clientes. "Cada passo de flexibilização dos nossos decretos é dado depois de ampla discussão. Caso a ocupação dos leitos do SUS chegue a 80%, iremos recuar e não descarto a possibilidade de um lockdown", pontou o prefeito Bernardo Rossi.



As quadras de esporte também estão autorizadas a funcionar a partir desta segunda. O funcionamento desses estabelecimentos segue a nota técnica estabelecida pela Secretaria de Saúde. Entre as regras estão: Cada jogador deverá ter a sua garrafa de água, não podendo cedê-la nem pegar emprestado de outra pessoa; O cumprimento físico por parte dos jogadores no momento das comemorações deve ser evitado; Além do uso obrigatório de máscaras por funcionários, clientes e colaboradores e a disponibilização de álcool em gel.



Deverá ser priorizada a entrada do time por um portão e saída por outro portão; caso a quadra não tenha dois locais para isso, a mesma providenciará a instalação de um outro portão de acesso ou entrada e saída, onde os times terão uma diferença de 10 minutos para entrada e saída e que devem obedecer aos distanciamentos para evitar aglomeração.



Neste primeiro momento da flexibilização das quadras, fica proibido o acesso de menores de 18 anos, bem como a utilização dos locais para treinamento das escolinhas. Os espaços deverão ser sanitizados durante o dia com hipoclorito de sódio ou outro produto comprovadamente eficaz na eliminação do vírus. Bebedouros e chuveiros estão interditados, assim como churrasqueiras e outros espaços para confraternizações. Nos estabelecimentos que dispuserem de serviço de lanchonete, o atendimento ao público deverá ser limitado a 30% (trinta por cento) da capacidade de lotação. Está proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas nestes locais.