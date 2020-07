Prefeito Bernardo Rossi inaugura nova pediatria, com mais 15 leitos, no Hospital Alcides Carneiro

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi esteve na noite desta terça-feira (28/07) no Hospital Alcides Carneiro (HAC), para a inauguração de mais 15 leitos da nova pediatria na unidade hospitalar. A entrega é uma ampliação das 31 vagas já existentes no local que fazem do hospital a referência de tratamento e internação infantil no município pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com os novos leitos, no segundo andar do hospital, a unidade soma 46 vagas específicas ao atendimento às crianças.



Com o maior investimento em 28 anos, desde que foi municipalizado, o Hospital Alcides Carneiro realizou, nesta gestão, suas maiores reformas e ampliações, com recursos que somam mais de R$ 20 milhões, numa parceria entre a prefeitura e o Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto / Faculdade de Medicina de Petrópolis, FMP/Fase. A obra física foi orçada em R$ 13 milhões e a equipagem em R$ 7,8 milhões. Dentre as obras já entregues, estão a reforma total do Centro Obstétrico, a inauguração da Sala Lilás e, no último dia 15 deste mês, a inauguração de novos 17 leitos da maternidade do Hospital Alcides Carneiro. Com recursos próprios, podemos citar a recente inauguração do novo laboratório de análises clínicas, num espaço mais amplo e capaz de atender, não apenas aos pacientes internos da unidade, como a boa parte da população da cidade, também pelo SUS.



O investimento total de R$ 20,8 milhões inclui os R$ 13 milhões que a Faculdade de Medicina destinou como pagamento pelo uso do espaço como hospital-escola, e mais R$ 7,8 milhões que a Prefeitura empregou para a compra de material, como equipamentos de anestesia, incubadoras, monitores, mesas cirúrgicas e desfibriladores, entre outros materiais destinados, também, às demais áreas de atendimento. O Centro Obstétrico, entregue em 1º de fevereiro deste ano, oferece quatro salas de parto, sendo uma de pré-parto, duas de parto e uma de pós-parto, além de 10 leitos de apoio para o acolhimento de gestantes. Segundo o prefeito Bernardo Rossi, o aumento de 50% na quantidade de vagas inauguradas, hoje, vai fazer a diferença em relação ao atendimento de toda a população da cidade.



“Dia após dia temos conseguido levar adiante todos os planos que têm por objetivo o cuidado com a saúde dos petropolitanos. Entregamos, hoje, mais 15 leitos de pediatria numa unidade hospitalar que é a única referência no atendimento infantil pelo SUS em Petrópolis. Os novos leitos vão dar mais suporte à população. Toda a obra de adaptação foi realizada visando a necessidade das crianças e dos papais e mamães. Estamos trabalhando e oferecendo o que existe de melhor em relação à saúde para a população”, afirmou o prefeito.



Com a abertura de mais 15 vagas, o sistema de saúde da cidade vai ser capaz de suprir, com mais facilidade, a demanda pediátrica pelo SUS. O mesmo crescimento está previsto para as equipes de saúde que atenderão na unidade. Novos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem serão contratados para compor as equipes à medida que os atendimentos demandarem pelo serviço especializado.



“São mais leitos para a população atendida pelo SUS em Petrópolis. O Hospital Alcides Carneiro já possuía 31 leitos e, hoje, temos um crescimento de 50% dessa capacidade com a inauguração de mais 15 leitos de pediatria, em clínica médica e clínica cirúrgica. Vale dizer que, entre eles, a unidade tem um quarto privativo e um de isolamento. Com certeza uma expressiva melhora na qualidade na prestação de serviços de saúde em Petrópolis”, afirmou o Diretor Geral Interino das UPAs e Hospital Alcides Carneiro, José Vitor Caldeira.



Para a secretária de saúde do município, Fabíola Heck, a entrega dos leitos significa mais um importante passo para a saúde de Petrópolis. “Temos deixado bem claro que podemos crescer em meio à crise. Esse aumento de 50% na capacidade de atendimento vai beneficiar inúmeras famílias que precisem de internações em pediatria, tanto em clínica médica quanto em clínica cirúrgica. Nosso trabalho visando a saúde da população permanece em crescimento e, hoje, sem dúvida, demos mais um importante passo nesse caminho”, finalizou.