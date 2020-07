Adesivos especiais indicam a quantidade permitida de passageiros em cada tipo de ônibus na cidade

Petrópolis - A CPTRANS está promovendo a colagem de adesivos indicativos de lotação no interior de toda frota de coletivos que servem a população petropolitana. No informativo, está contido o número máximo de pessoas que podem viajar sentadas e em pé em cada ônibus. O serviço teve início na última segunda-feira, dia 27 de julho, e vai ter continuidade ao longo da semana, incluindo os veículos que ficam nas garagens das empresas.



“Essa informação inserida dentro de cada coletivo vai ajudar a população a saber se existe algum tipo de lotação superior ao permitido. Vai orientar as pessoas a saber o exato número de passageiros dentro do coletivo que estiver usando”, avalia o diretor-presidente da CPTRANS, Jairo Cunha.



A CPTrans faz um demonstrativo dessa lotação. Um micro-ônibus, com área útil de 3m², pode carregar seis passageiros em pé, com mais 25 sentados, totalizando 31. Já um veículo denominado como "micrão", que tem área útil de 4m², pode circular com 8 usuários em pé, mais 35 sentados, somando 43 passageiros.



Um ônibus convencional, que é o mais comum, com 11 metros de comprimento e área útil de 6m² pode transitar com lotação, de acordo com a nota técnica, de 12 passageiros em pé, mais 40 sentados, o que representa 52 pessoas no ônibus. Por último, um veículo convencional longo, com 13 metros de comprimento e área útil de 8m², muito usado nas linhas troncais como 700, 300, 100 e em alguns bairros mais populosos como Vale do Carangola, Vicenzo Rivetti, Alto Independência, Duarte da Silveira, Araras e Posse, pode carregar 16 passageiros em pé e mais 45 sentados, um total de 61 pessoas.