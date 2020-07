Mulher é presa pela Polícia Militar no bairro Carangola com mais de 600 cápsulas de cocaína

Petrópolis - Mais uma mulher foi presa na madrugada desta quarta-feira pela Polícia Militar. Ela foi flagrada na Rua Valdemar Vieira Afonso, no bairro Carangola, com 60 cápsulas de cocaína escondidas dentro da roupa, e mais 50 em um local próximo de onde estava. Após conversa com os policiais ela confirmou ainda que tinha mais entorpecentes em casa.



Dentro do imóvel foram encontradas mais 496 cápsulas da droga, totalizando 606 embalagens contendo cocaína, cerca de 1kg da droga. Diante disso, o material foi apreendido e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro, junto com a acusada. Em sede policial ela foi autuada por tráfico de drogas e permaneceu presa.