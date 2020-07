Homem, de 27 anos, é preso pela Polícia Militar acusado de espancar a companheira em Petrópolis

Petrópolis - Um homem, de 27 anos, foi preso na manhã da última quarta-feira em Petrópolis, acusado de espancar a companheira. As agressões teriam acontecido no último dia 22 de julho, segundo a polícia. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento e, por isso, agrediu a mulher com chutes e socos no rosto após uma discussão na rua.



A vítima foi levada inconsciente pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Teresa e chegou a ficar internada na unidade de tratamento intensivo. De acordo com a polícia, a vítima, que não teve a identidade revelada, já recebeu alta e foi ouvida por policiais da 105ª DP. A prisão preventiva foi autorizada pela Justiça após o fim do inquérito.