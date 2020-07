Cobra, da espécie Jararacuçu, é resgatada pelo Corpo de Bombeiros perto de casas, em Petrópolis

Petrópolis - Uma cobra da espécie jararacuçu foi resgatada na noite da última quarta-feira pelos bombeiros, em Petrópolis. O animal estava próximo a uma lixeira, perto de uma casa, na descida da Serra Velha, quando foi avistado por moradores. Os bombeiros foram acionados por volta das 20h e conseguiram retirar o animal.



De acordo com a Fiocruz, a jararacuçu é responsável por 90% dos envenenamentos por cobra no Brasil e é, de longe, a cobra que mais ataca seres humanos no país. O veneno da jararacuçu causa hemorragia, inchaço e destrói os tecidos na região da picada. O animal resgatado ainda está na sede dos bombeiros e será solto na natureza.