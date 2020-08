Petrópolis - O novo mamógrafo de Petrópolis vai realizar até 600 exames por mês. Esse número é o dobro da quantidade realizada atualmente. Instalado no Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira, na Rua Santos Dumont (Centro), o equipamento vai ampliar a oferta de exames na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) de Petrópolis. Neste sábado, o prefeito Bernardo Rossi esteve no local recebendo o aparelho, que começa a funcionar em um prazo de até 60 dias.



O equipamento foi adquirido através de uma emenda parlamentar e vem substituir o mamógrafo da unidade que já está obsoleto e não possui mais manutenção. Atualmente, as mamografias vêm sendo realizadas no Hospital Alcides Carneiro (HAC) e em duas clínicas contratadas. "Sabemos da importância do tratamento inicial e do percentual de cura quando é feito o diagnóstico precocemente. O município tem que dar esse respaldo e vamos ampliar o número de atendimentos", destacou o prefeito Bernardo Rossi.



A mamografia é o único exame cuja aplicação em programas de rastreamento apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade do câncer de mama. O exame é recomendado para as mulheres de 50 a 69 anos a cada dois anos. Em Petrópolis existe uma fila de espera já que os atendimentos ficaram paralisados em virtude da pandemia.



"Vamos trabalhar para terminar com essa fila de espera, causada pela pandemia. Com o equipamento novo, vamos conseguir realizar o dobro de exames. Dessa forma, mais pessoas serão atendidas em menos tempo. O aparelho reforça as ações de prevenção ao câncer de mama", disse a secretária de saúde, Fabíola Heck.



O aparelho começa a funcionar em até 60 dias, já que é necessário fazer a adequação do equipamento à sala onde está instalado, de acordo com as recomendações da empresa que produziu o mamógrafo. Uma empresa será contratada através de licitação para realizar as intervenções.



O secretario-Chefe de Gabinete, Renan Campos, salientou mais essa conquista para o município. “Ampliação do atendimento a mulher é muito importante e continuaremos trabalhando para oferecer toda assistência a esse público”.



Para a presidente voluntária da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO), Ana Cristina Mattos, “ter esse mamógrafo no primeiro distrito vai ser muito importante para toda a população, uma segurança para todas as mulheres”.