Petrópolis - Desde o início da pandemia do coronavírus o município trabalha para salvar a vida dos petropolitanos. E as medidas, rápidas, tomadas pela prefeitura, possibilitaram hoje a flexibilização de alguns setores na cidade. A partir do dia 15 de agosto será a vez do Parque Municipal, em Itaipava, e no dia 16 o Circuito Imperial de Lazer, na Avenida Barão do Rio Branco, voltarem às atividades. No entanto, as datas estão condicionadas à taxa de ocupação dos leitos hospitalares na cidade e, caso o número chegue a 80%, a prefeitura poderá voltar atrás na decisão, não descartando, inclusive, um possível lockdown.



O Parque Municipal vai abrir das 9h às 16h, de quarta-feira a domingo e feriados. O espaço terá um limite de 200 pessoas por vez e todos terão a temperatura aferida na entrada. Estarão liberadas as caminhadas, corridas, jogos de quadra, pistas de skate e Pump Track. O parquinho com os brinquedos e o chuveiro do vestiário estarão interditados. Lembrando que o uso de máscaras é obrigatório dentro do parque.



“Aos poucos estamos conseguindo liberar o retorno de mais algumas atividades graças à baixa taxa de ocupação de leitos na cidade. Temos reforçado toda a rede de saúde com o objetivo de continuar salvando a vida de cada morador, nesta luta contra o coronavírus. Mas é muito importante ressaltar que cada etapa da flexibilização depende de cada um de nós”, frisa o prefeito Bernardo Rossi.



No Parque, a lanchonete também poderá ser reaberta, mas seguindo todas as normas da Vigilância Sanitária. E bebidas alcóolicas não poderão ser vendidas. Os bebedouros no local também estarão interditados.



Já o Circuito Imperial de Lazer, na Av. Barão do Rio Branco, que volta a funcionar no dia 16 de agosto, poderá ser utilizado das 8h às 14h. Meia pista do sentido Retiro – até altura da delegacia – estará novamente disponível para a prática de atividades físicas, seguindo os protocolos de distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras.