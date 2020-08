Petrópolis - Uma idosa, de 72 anos, acionou a Polícia Militar na noite do último domingo por estar sendo agredida verbalmente pelo próprio filho, de 42 anos. O caso ocorreu em uma residência na Rua das Dracenas, no bairro Retiro.

A idosa afirmou aos agentes que estava sendo importunada pelo homem, e que no último dia 29 já havia registrado um Boletim de Ocorrência, contra o acusado, por ele não respeitar o afastamento do lar já imposto pela polícia. Diante dos fatos, o homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi ouvido e autuado na Lei Maria da Penha permanecendo preso.