Petrópolis - Um homem foi detido depois de denúncias de desmatamento irregular em uma área de preservação permanente no bairro Duarte da Silveira, em Petrópolis, no último sábado. De acordo com o Disque Denúncia, os policiais da 5ª UPAm encontraram uma área com cerca de mil metros quadrados desmatados e constataram o corte de 20 árvores com características do bioma mata atlântica, além do corte de talude, na Rua Dias de Oliveira.



Talude é um pedaço de terreno inclinado que limita um aterro e tem como função garantir a estabilidade do local. O proprietário do terreno se apresentou aos policiais e informou que não possuía nenhuma licença ambiental pertinente para a realização daquela atividade e, por esse motivo, os agentes o encaminharam para a 105ª DP, no bairro Retiro, onde a ocorrência foi registrada.



Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas ao Linha Verde pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.