Petrópolis - A Polícia Militar foi acionada, neste final de semana, para averiguar uma denúncia, no Condomínio Mirante Do Vale, no Prado, em Corrêas. De acordo com as informações, um homem havia acabado de entrar no local com uma motocicleta furtada. Já no prédio, os agentes identificaram a moto, uma CBR 1000, e confirmaram que o veículo estava com a placa clonada.

Em seguida, os agentes foram até o apartamento do acusado, que estava com a namorada no momento da revista. Na residência, os policiais apreenderam um notebook, dois aparelhos celulares, dois cartões de crédito, quatro chips de celular, cinco adaptadores de chips de celular, a chave de um veículo BMW, diversos comprovantes de extratos bancários e um pen drive.

Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro, onde o proprietário da moto identificou e recuperou o veículo. Em sede policial foi instaurado um inquérito de estelionato contra o acusado, pela falsificação de documentos na locação do apartamento em que ele estava, e ainda foi autuado por adulterar o chassi da moto. Vale ressaltar que o acusado já tinha diversas anotações criminais em diferentes estados por roubos, furtos, estupro, cárcere privado e estelionatos. Além disso, o acusado também aplicava golpes em mulheres ricas através de aplicativos de mensagens e, segundo informações, se aproveitava do estado de "carência" das vítimas.