Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi entregou a licença de operação ambiental para o Assaí Atacadista nesta segunda-feira. O empreendimento já possuía a licença prévia de instalação e gera cerca de 400 empregos temporários para a realização das intervenções e outras 262 vagas, que já estão abertas para a nova loja, que vai funcionar em um terreno de mais de 11 mil metros quadrados no bairro Roseiral. Após o término das obras, a empresa ainda vai receber a licença de operação como atividade de comércio e varejo.



Desde maio do ano passado, a prefeitura está empenhada em trazer a rede de atacado de autosserviço para o município. Graças à celeridade dos setores do governo, a nova loja vai se instalar em Petrópolis. “Procuramos cidades que sejam governadas por pessoas com visão empreendedora. Se não for dessa maneira, não funciona”, conta Juliana Miranda, arquiteta de legalização da Telmec, que representa também a rede Assaí Atacadista.



“Em meio à uma pandemia, estamos conseguindo gerar novos empregos. Desde o ano passado, determinei que todas as secretarias trabalhassem para apoiar a instalação da rede Assaí aqui na nossa cidade. São mais 260 empregos. No cenário de pós pandemia, trabalhamos em diversas frentes, e uma delas é a geração de empregos”, destacou o prefeito Bernardo Rossi, ressaltando ainda o empenho do vice, Baninho.



“Agradeço o empenho das nossas equipes, que foram fundamentais para que essa novidade fosse possível. Com responsabilidade, conseguimos as licenças para que a rede se instalasse em Petrópolis. Vai ser só o início de uma parceria que vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade”, completou Baninho.



O secretário de Meio Ambiente, Fernando Fortes, destacou que todas as licenças foram feitas com responsabilidade e agilidade. “Nossa equipe é muito profissional e totalmente técnica. Em respeito aos petropolitanos, trabalhamos da maneira como pediu o prefeito Bernardo Rossi, com total responsabilidade e respeito pela cidade”, disse.



A rede Assaí Atacadista faz parte do GPA, maior grupo de varejo da América do Sul, tem 169 lojas pelo Brasil e em expansão, emprega mais de 44 mil colaboradores. Só de área construída no terreno que fica no bairro Roseiral, são mais de 11 mil metros quadrados. Segundo Marcelo Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico, a prefeitura irá ajudar na divulgação das vagas por intermédio do Departamento de Trabalho e Renda.



“Essa é uma ótima notícia para Petrópolis. Cidade segura, com mão de obra especializada e que possui todos os atributos para crescimento dos setores econômicos. Nossa cidade conta também com um setor agrícola muito forte e vamos conseguir também vender produtos locais”, afirmou Marcelo.



Processo seletivo do Assaí Atacadista



Todo o processo de seleção será feito exclusivamente pela internet e as inscrições devem ser feitas no link: https://expansaoassaipetropolis.gupy.io/. Os candidatos deverão colocar um e-mail e contato telefônico para que a empresa os acione. Importante salientar que a única forma de inscrição no processo será pelo link da empresa, até o dia 31 de agosto. Caso o candidato seja aprovado, a empresa entrará em contato por meio de e-mail.



Confira as vagas:



Chefe de recebimento de notas fiscais - 1 vaga - Ensino médio completo - experiência comprovada



Auxiliar de recebimento de notas fiscais - 3 vagas - Ensino médio completo - Experiência com lançamentos, emissão de notas, entrada e saída de notas e faturamento



Administrativo - 1 vaga - Ensino superior completo - Experiência em gestão de empresas de serviços terceirizados, contratos de prestação de serviços, gestão de custos e orçamentos.



Cartazista - 1 vaga - Ensino médio completo - Experiência na função



Chefe de depósito - 1 vaga - Ensino médio completo - Experiência comprovada



Operador de empilhadeira - 6 vagas - Ensino médio completo - curso de empilhadeira atualizado e CNH



Conferente de carga e descarga - 4 vagas - Ensino médio - Experiência comprovada



Auxiliar de depósito - 12 vagas - Ensino médio completo - Não exigida experiência anterior



Chefe de cafeteria - 1 vaga - Ensino médio - Experiência comprovada



Atendente de cafeteria - 5 vagas - Ensino médio completo - Experiência



Operador de caixa - 72 vagas - Ensino médio - Desejável experiência com atendimento ao público



Empacotador - 20 vagas - Ensino médio completo ou cursando - Maior de 18 anos



Chefe de frente de caixa - 2 vagas - Ensino médio completo - Experiência comprovada



Fiscal de caixa - 7 vagas - Ensino médio completo - Experiência



Fiscal de atendimento ao cliente - 4 vagas -Ensino médio - Experiência



Chefe de manutenção - 1 vaga - curso técnico em eletrotécnica e edificações



Auxiliar de manutenção - 1 vaga - Ensino médio - Experiência



Repositor de mercadorias - 68 - Ensino médio completo - Não exigida experiência anterior



Repositor pleno de mercadorias - 4 vagas - Ensino médio completo - Exigida experiência anterior



Chefe de seção de mercearia - 4 vagas - Ensino médio completo - Experiência



Chefe de seção de hortifruti - 1 vaga - Ensino médio completo - Experiência



Chefe de seção de perecíveis - 2 vagas - Ensino médio - Experiência



Fiscal de prevenção de perdas - 18 vagas - Ensino médio completo - Experiência



Chefe de seção prevenção de perdas - 1 vaga - Ensino médio - Experiência comprovada



Nutricionista - 1 vaga - Ensino superior - Experiência



Cozinheiro - 1 vaga - Ensino médio - Experiência



Auxiliar de cozinha - 4 vagas - Ensino médio



Chefe de seção RH - 1 vaga - Ensino superior completo em administração de empresas, gestão de RH e psicologia



Auxiliar de RH - 1 vaga - Ensino médio completo - Experiência



Assistente de TI - 1 vaga - Ensino superior cursando ou ensino técnico - Experiência



Auxiliar Controle de Qualidade - 1 vaga - Ensino superior cursando a partir do 3°ano de Nutrição, Veterinária, Engenharia de alimentos ou curso Técnico em nutrição, Técnico em alimentos completo.



Chefe de venda de cartão - 1 vaga - Ensino médio, desejável ensino superior cursando - Experiência



Atendente de vendas de cartão - 6 vagas - Ensino médio completo - Experiência



Operador de televendas (vendedor de atacado) - 2 vagas - Ensino médio completo - Experiência