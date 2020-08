Polícia Federal prende, em Petrópolis, pesquisador da Fiocruz, acusado de desvios de dinheiro na saúde

Petrópolis - Policiais Federais cumpriram, na manhã de hoje, seis mandados de prisão e onze de busca e apreensão em endereços de luxo em várias cidades do Brasil, incluindo Petrópolis. A operação, denominada “Dardanários”, trata da investigação de desvios de verba pública em áreas da saúde que envolvam entidades federais. A investigação é um desdobramento das operações Fatura Exposta, Calicute e SOS, que tiveram o ex-governador Sérgio Cabral e gestores de seu governo como investigados.

Em Petrópolis, a Polícia Federal tinha como alvo o pesquisador da Fiocruz Guilherme Franco Neto. Ele foi encontrado, e preso, em sua residência pelos policiais, na Avenida Ipiranga, área nobre do Centro da cidade. De acordo com denúncias feitas à polícia, Neto é investigado por indicações de cargos e contratações indevidas. No imóvel do pesquisador também foi cumprido mandado de busca e apreensão.

Todos os mandados foram expedidos pelo Juiz Federal, Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e estão sendo cumpridos pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Combate a Crimes Financeiros, com o apoio do Ministério Público Federal. Os suspeitos, presos na operação, vão responder pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem e dinheiro e organização criminosa. A operação continua em andamento.