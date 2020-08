Caminhão de linguiça é roubado na serra de Petrópolis e recuperado em Duque de Caxias com a carga intacta

Petrópolis - Um caminhão, roubado na manhã da última sexta-feira na pista de descida da serra de Petrópolis, na BR-040, em Petrópolis, foi recuperado pelas Polícias Rodoviária Federal e Militar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O roubo foi informado à uma equipe da PRF, que estava em ronda na descida da Serra de Petrópolis, pelo motorista da empresa que fazia a escolta do veículo.



Assim que souberam do crime, os agentes, com o apoio da Polícia Militar, iniciaram as buscas pela região, até encontrar o veículo no bairro Vila Santa Alice, em Duque de Caxias. Ainda segundo a polícia, o condutor do caminhão relatou que havia sido abordado por dois carros, com quatro homens fortemente armados.



Inexplicavelmente, a carga de linguiça suína, avaliada em R$10 mil, estava intacta no interior do veículo. O condutor foi orientado pela PRF a registrar o fato na Polícia Civil. Ninguém foi preso.