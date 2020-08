Homem, com mandado de prisão em aberto, foi para casa celebrar o Dia dos Pais e acabou preso pela Polícia Militar

Petrópolis - No último domingo, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando sobre o paradeiro de um homem, que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. De acordo com as informações, o acusado estava na casa da família, na Rua Nalziro dos Santos, no Sertão do Carangola, para passar o Dia dos Pais.

Ao perceber a presença da Polícia Militar, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel. Apesar disso, ele foi alcançado pelos agentes e detido em flagrante. Em seguida foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro, onde ficou à disposição da justiça. O mandado contra ele foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis.