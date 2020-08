Golpe do falso sequestro por telefone continua fazendo vítimas semanalmente em Petrópolis

Petrópolis - Um homem, de 52 anos, procurou as Polícias Civil e Militar, na última quarta-feira, para informar sobre o sequestro da sogra, de 77 anos. Na ocasião ele já havia depositado cerca de R$ 15 mil em contas que os bandidos tinham solicitado. Assim que tomaram ciência do caso, os agentes conseguiram falar com uma das filhas da idosa e confirmaram se tratar de um falso sequestro. A mulher estava bem e em segurança.

De acordo com a delegada titular da 105ª DP, no bairro Retiro, Juliana Ziehe, delitos como este estão cada vez mais comuns na cidade. “É um crime antigo, mas que ainda faz muitas vítimas. Em Petrópolis temos pelo menos um caso deste tipo por semana”, alertou. Aos policiais, a vítima contou que os criminosos disseram ter feito a sogra refém e afirmaram que só a libertariam após o pagamento de recompensa. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado pela Polícia Civil.