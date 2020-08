Município ganha mais uma Unidade Básica de Saúde: A UBS do bairro Caxambu

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi esteve, na manhã desta quinta-feira, no bairro Caxambu, inaugurando através de uma live mais uma Unidade Básica de Saúde na cidade: a UBS Caxambu. A nova unidade, com trabalho voltado à estratégia de saúde da família, espera realizar o atendimento de, aproximadamente, 4 mil pessoas todos os meses, com foco na prevenção das principais doenças apresentadas pela população, a partir desta sexta-feira. A UBS Caxambu terá equipes especializadas no atendimento às comunidades contendo um médico, um enfermeiro, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, um técnico de enfermagem, um administrador e cinco agentes comunitários de saúde.

Como forma de homenagem a um ilustre morador do bairro, a Unidade Básica de Saúde receberá o nome de Jair Simões, conhecido residente local por 64 anos. “Jair foi uma liderança comunitária e sempre lutou pelos moradores do bairro. Ele foi o fundador do Bloco Carnavalesco Mocidade do Caxambu e também do extinto Bandeirantes Futebol Clube, um grande incentivador do esporte na cidade. Além disso, foi diretor da associação de moradores do bairro. Nada mais justo que uma homenagem a quem tanto se dedicou ao bairro e à cidade de Petrópolis. O bairro do Caxambu precisava de atenção na saúde e, por isso, temos muito orgulho em entregar mais essa unidade. Agradeço a todas as equipes que se esforçaram na idealização e construção da UBS Caxambu”, disse o prefeito Bernardo Rossi.

Ainda segundo o prefeito, a unidade será capaz de fazer a diferença na vida dos moradores do local. “Estamos muito felizes com mais essa inauguração. Estamos realizando, hoje, um sonho dessa comunidade. Uma unidade nova e capaz de fazer a diferença no dia a dia dos moradores. Entregamos as Unidades Básicas de Saúde da Posse e de Araras e, hoje, mais essa aqui no Caxambu. Temos outras unidades de atenção básica que ainda vão ser entregues, como as do Caxambu, Bingen, Vicenzo Rivetti, Bairro da Glória, Oswaldo Cruz e Corrêas. Estamos provando novamente que, através de muito trabalho, temos conseguido crescer, mesmo em meio à uma pandemia”, afirmou o prefeito.

Em todas essas unidades haverá um crescimento de dez equipes, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentistas, entre outros. Algumas dessas unidades já estão com as obras em andamento e outras com projetos totalmente concluídos. A nova UBS vai realizar, através dos agentes comunitários de saúde, o cadastramento das famílias locais, que serão atendidas em programas de pré-natal, ginecologia, hipertensão, diabetes, programa do idoso e programa da criança e adolescente, públicos relevantes dentro do território, além de uma sala exclusiva para campanhas de vacinação.

“Nossos agentes de saúde vão realizar visitas domiciliares de acordo com a vulnerabilidade dos cuidados necessários em cada caso. Todas as visitas vão ser agendadas pela nossa equipe técnica. Estamos muito felizes em poder trazer mais um ponto relevante na saúde para a cidade. Temos muito orgulho em tratar com tanto carinho da saúde da cidade. Estamos trazendo saúde para a comunidade”, finalizou a secretária de saúde do município, Fabíola Heck.