Balão de dois metros cai em pátio de fábrica e é recolhido pelo Corpo de Bombeiros, em Petrópolis

Petrópolis - Um balão caiu dentro do pátio de uma fábrica nesta quinta-feira em Petrópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, responsável pela retirada, o balão tinha cerca de 2 metros de comprimento e caiu próximo ao quadro de distribuição de força da empresa, o que poderia ter causado um incêndio nas instalações. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão se apagou durante a queda. Ninguém se feriu.



"Este fato é importante ser ressaltado, pois algumas pessoas ainda não entendem a importância de não soltar balões, o que inclusive é crime. O balão quando solto, não é possível de se controlar onde irá cair e o dano possível. Assim como pode cair na mata e provocar grandes incêndios florestais, ele pode cair em edificações e causar danos, como neste caso, que se caísse aceso no quadro de energia poderia causar uma pane, parar a produção da fábrica e iniciar um grande incêndio", alertou o comandante do 15º GBM, tenente coronel Gil Kempers.



De acordo com a lei número 9.605 de fevereiro de 1998, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano é crime.