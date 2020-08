Homem agride companheira a pauladas e é preso em flagrante pela Polícia Civil, em Petrópolis

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta sexta-feira, um homem acusado de agredir covardemente a companheira a pauladas. Segundo informações, o crime teria ocorrido na última quinta-feira, no bairro Valparaíso. A vítima compareceu na 105ª DP, no bairro Retiro, na noite do mesmo dia para fazer a denúncia e um boletim de ocorrência. Segundo a mulher, a discussão teve início motivada por uma crise de ciúmes do homem que, descontrolado, passou a agredir a mulher com um pedaço de pau e, ao mesmo tempo, realizando ameaças de morte.

Segundo os policiais que realizaram o primeiro atendimento, a vítima estava com lesões nos braços, pernas e ombros devido às recentes agressões. A mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro da cidade, onde recebeu atendimento médico. Logo após, os policiais se encaminharam até o endereço fornecido pela vítima e encontraram o agressor nervoso e com características de embriaguez.

Durante depoimento na delegacia, o homem assumiu ter agredido a companheira. O pai dele compareceu à delegacia e confirmou que, após ouvir a neta chorando, foi verificar o que estava ocorrendo e flagrou o filho batendo na esposa. Ele disse, ainda, que foi o responsável por proteger a nora das agressões por parte do próprio filho.



A prisão do acusado foi coordenada pela delegada titular da 105ª DP, Juliana Ziehe, e pela Dra. Maria Carolina Masson. Vale lembrar que a população pode denunciar este, e outros tipos de crimes, através do WhatsApp da 105ª DP: (24) 98833-8175 ou pelo Disque Denúncia (24) 2253-1177. O sigilo é garantido.