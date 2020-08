Polícia Militar prende traficante e apreende drogas e celular, no bairro Quitandinha

Petrópolis - Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, na Rua Rio de Janeiro, no bairro Quitandinha, após ser flagrado com drogas. Os agentes observaram o acusado vendendo entorpecentes e depois realizaram a abordagem. Com ele foram encontradas 75 cápsulas de cocaína e um aparelho celular. Os entorpecentes foram apreendidos e o acusado detido. Na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro o homem foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso.

Policiais da cidade vêm realizando ações e endurecendo as medidas em relação ao uso e ao tráfico de drogas no município. Segundo agentes da corporação, ligações feitas para o Disque-Denúncia têm auxiliado o trabalho e dado mais condições para as ações de fiscalização. Vale lembrar que, devido ao trabalho desenvolvido pelas forças policiais da cidade, Petrópolis se mantém na primeira colocação como a cidade mais segura do Estado do Rio de Janeiro.