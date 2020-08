Traficante, velho conhecido pela polícia, é flagrado novamente vendendo drogas, em Corrêas

Petrópolis - No último sábado, agentes da Polícia Militar realizavam um patrulhamento de rotina, na Rua Nossa Senhora da Glória, no distrito de Corrêas, quando identificaram um homem, de 29 anos, em atitude suspeita. Vale ressaltar que ele já era conhecido pela guarnição pelo crime de tráfico de drogas. O acusado estava com outro rapaz, que fugiu assim que percebeu a presença dos PMs.

Durante a abordagem foram encontradas 31 cápsulas de cocaína que estavam dentro de uma sacola plástica escondida no ponto de ônibus onde o acusado se encontrava. Com ele havia, ainda, R$ 35 em dinheiro e dois cadernos com anotações da venda de drogas. Diante disso, o homem foi preso em flagrante e levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro. Em sede policial ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu detido. O outro acusado não foi identificado.