Três homens, e um menor de idade, são presos pela PM por tráfico de drogas, em Pedro do Rio

Petrópolis - Três homens, de 21 anos, e um adolescente, de 17 anos, foram levados para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, no último sábado. O grupo foi flagrado pela Polícia Militar entrando e saindo de uma área de mata, no Quarteirão Bananeira, em Pedro do Rio, próximo à uma cervejaria.

Após observarem a movimentação suspeita, os agentes realizaram uma abordagem. Com o grupo foram encontradas 79 cápsulas de cocaína, cerca de 85g, e R$ 152 em dinheiro. Em sede policial o adolescente apreendido foi autuado em fato análogo por tráfico de drogas e um dos acusados, de 21 anos, foi autuado pelo mesmo crime. Os outros dois envolvidos foram ouvidos como testemunha e liberados em seguida.