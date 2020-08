Incêndio na UPA de Cascatinha obriga transferência de 14 pacientes a outras unidades de saúde, em Petrópolis

Petrópolis – Um princípio de incêndio levou o Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Cascatinha, em Petrópolis, na tarde desta segunda-feira. A unidade, recentemente transformada em UPA Vermelha pela Secretaria de Saúde do município, vem atendendo com exclusividade aos pacientes infectados pelo novo coronavírus em Petrópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter se iniciado num aparelho de ar-condicionado localizado num dos corredores do local.



A resposta rápida dos funcionários foi fundamental para que o fogo não se alastrasse. Com a chegada dos bombeiros, aproximadamente, 15 minutos, o fogo já estava praticamente debelado pela própria equipe de prevenção e combate a incêndios.

Ao todo, 14 pacientes foram transferidos para unidades com vagas para internação pelo coronavírus, como o Hospital Nossa Senhora de Aparecida, Hospital Clínico de Corrêas, Hospital Alcides Carneiro e Hospital Municipal Nélson de Sá Earp. Três deles em estado grave devido à COVID-19. Não houve danos nos equipamentos ou pessoas feridas relacionados ao incêndio.