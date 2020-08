Três homens são presos em Araras após serem flagrados furtando fios de cobre

Petrópolis - Na manhã do último domingo, a Polícia Militar recebeu denúncias de moradores da Estrada Manoel Marques de Oliveira, em Araras, sobre um furto de cabos de cobre que estava ocorrendo no local. Assim que chegaram ao endereço indicado, os agentes flagraram três homens cometendo o crime. Um dos acusados havia fornecido o equipamento para a retirada dos cabos, o segundo estava com a serra de corte nas mãos quando a PM chegou e o terceiro ficou responsável pelo recolhimento do equipamento.

De acordo com a polícia, os acusados conseguiram retirar três fios de aproximadamente 95mm e um de 1,5mm, num total de 200 metros de cabos. O delito resultou no rompimento da fiação telefônica da área, e deixou grande parte dos moradores e veranistas da região de Araras totalmente incomunicáveis. Diante dos fatos os três foram levados para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, onde foram autuados e presos em flagrante por furto. O crime é passível de um a quatro anos de reclusão, além de multa.