Petrópolis - Um adolescente, de 17 anos, foi atacado por um desconhecido na Rua São Sebastião, na noite da última segunda-feira. A vítima foi atingida com golpes de faca no braço direito e precisou ser encaminhada para o Pronto Socorro Leônidas Sampaio, no bairro Alto da Serra. A Polícia Militar foi acionada e assim que chegou à unidade de saúde conversou com o rapaz.



Aos agentes, o jovem contou que havia acabado de chegar no condomínio BNH quando foi abordado por um homem, com cerca de 1,70m, que tinha tatuagens no braço e na perna e vestia short, camiseta, máscara e um capacete de ciclista. O acusado o agrediu com chutes e jogou a bicicleta em que estava em cima da vítima.



Após conseguir se desvencilhar das agressões o rapaz tentou sair de perto do acusado, que começou a destruir a bicicleta da vítima. Ao tentar contê-lo, o suspeito o atingiu com golpes de faca e em seguida fugiu. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, como lesão corporal e está sendo investigado.