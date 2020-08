Petrópolis - Com a baixa arrecadação nos estoques do Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa, uma loja petropolitana de uma rede nacional de óticas, está realizando a campanha solidária “Enxergue quem + precisa”. A cada doação realizada para a instituição, a loja presenteia com uma toalha mágica, que garante a limpeza dos óculos. Os usuários ainda terão direito a 5% nas compras em qualquer um dos estabelecimentos que pertencem à rede.



“A gente acredita que esse tipo de ação faz parte da nossa obrigação social com o próximo. Sabemos que o fruto dessas atitudes é o bem que fazem por si só”, afirma Elen Pires, uma das sócias-proprietárias da rede em Petrópolis.



A campanha segue até dezembro nos endereços da marca que ficam na Rua Alencar Lima e Shopping Pedro II no Centro, Hiper Shopping no Alto da Serra, além do Centro Comercial Marcopolo em Corrêas e no Shopping Itaipava.



O Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa fica na Rua Paulino Afonso, 477, bairro Bingen. O local possui estacionamento próprio e também conveniado. As doações podem ser feitas todos os dias entre as 07 h e 18h, inclusive nos feriados.



Critérios para a doação de sangue:



Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação)

Estar em boas condições de saúde

Pesar no mínimo 50 kg

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada)

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses

Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 30 dias

Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS

Não ter diabetes em uso de medicações