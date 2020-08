Idoso, de 68 anos, é preso pela Polícia Civil acusado de estuprar duas crianças, em Petrópolis

Petrópolis - Um homem, de 68 anos de idade, foi preso na manhã desta quarta-feira, em Petrópolis. Ele foi condenado a 38 anos de prisão pelo estupro de duas crianças no ano de 2014. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas não serão identificadas para preservar a intimidade das mesmas. Segundo informações da polícia, as crianças tinham 4 e 7 anos na época do crime.



De acordo com o delegado da 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, João Valentim, objetivando preservar a intimidade das crianças, serão mantidas em sigilo todas as informações que possam identificar, ainda que indiretamente, o autor dos estupros. A prisão foi realizada por policiais 106ª DP, em Itaipava. O homem será encaminhado para uma unidade prisional.



Casos de abuso sexual contra menores vêm chamando a atenção para uma realidade diária. Boa parte dos casos em que crianças são molestadas, o abusador é um parente, amigo ou alguém muito próximo do convívio da vítima. "Na grande maioria dos casos o abuso sexual é praticado por uma pessoa muito próxima da criança, por alguém em quem ela confia. É muito importante que os responsáveis estejam atentos ao comportamento das crianças e observem qualquer alteração. A família deve prestar atenção a estes sinais e tendo qualquer suspeita, deve procurar apoio, levando o caso ao Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Público, ou qualquer um dos órgãos competentes", explica o promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Petrópolis, Odilon Lisboa Medeiros.



Vale lembrar que, apenas em 2019, um total de 258 crianças foram vítimas em casos de abuso sexual na cidade de Petrópolis. Na última semana, outro caso chamou a atenção na cidade. Confira no link abaixo: