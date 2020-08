Procura por imóveis em Petrópolis disparou nos últimos meses

Petrópolis - Mesmo diante da crise econômica trazida pela pandemia do novo coronavírus, o mercado imobiliário se mantém em plena ascensão, em Petrópolis. Esta semana, uma pesquisa divulgada pela empresa OLX mostrou que a tendência vale também para o estado do Rio de Janeiro.



De acordo com os dados do portal, o interesse por imóveis residenciais à venda aumentou 26% no segundo trimestre de 2020, comparado ao mesmo período de 2019. As buscas por locações também tiveram um aumento, de 7%. Para o diretor de Imóveis da OLX Brasil, Marcelo Dadian, dois fatores podem ser encarados como principais motivos: a baixa taxa de juros e a pandemia.



"Os dados indicam uma tendência de aquecimento do mercado imobiliário. Além das baixas taxas de juros, que favorecem a compra de um imóvel, a pandemia fez as pessoas refletirem mais sobre o conforto e a localização de sua atual moradia. Isso justifica o aumento da procura por casas e apartamentos nos últimos meses na plataforma", disse.



O Dia Online ouviu a opinião de moradores recém chegados à cidade e percebeu similaridade entre as opiniões. "Chegamos aqui em fevereiro, sem imaginar o que viria pela frente. Jamais imaginaríamos precisar enfrentar uma pandemia. Sou comerciante e vim do Rio de Janeiro com meu marido e nossos três filhos. A segurança, o clima e a saúde na cidade sempre nos chamaram a atenção para o local", disse Márcia Coutinho.

Vindo de outra cidade próxima, Juiz de Fora, em Minas Gerais, o aposentado Guilherme da Silveira divide a mesma opinião. "Viemos apenas eu e minha esposa. Meus filhos preferiram continuar em Minas por causa dos empregos. Viemos pra cá principalmente pela segurança. Alguns amigos falam muito bem da cidade e resolvemos apostar aqui. Além do mais a saúde aqui é bem melhor", disse.

As empresas também possuem projetos que podem gerar milhares de empregos. A consultora imobiliária, Irene Medeiros, também vinha apontando para este movimento.



"O cenário de compra e venda, a meu ver, aumentou consideravelmente. Observei uma grande valorização dos imóveis residenciais mais amplos, com área externa ou varanda. O home office veio para ficar e, com ele, um grande vetor dessa transformação. É importante ressaltar que a necessidade de ter uma casa própria ficou mais evidente com o isolamento social", afirmou.