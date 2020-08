Polícia consegue recuperar material roubado em casa de festas esta semana, em Corrêas

Petrópolis - Todo o material furtado de uma casa de festas, na madrugada da última quinta-feira, em Corrêas, foi recuperado em uma incursão da Polícia Militar, cerca de 12h depois do crime. Três homens, de 38, 56 e 18 anos, foram detidos, mas apenas um deles ficou preso pelo crime de receptação. Contra os outros dois, como já estavam fora do período de flagrante, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o envolvimento de ambos nos crimes. Eles vão responder em liberdade.



Os proprietários constataram a invasão do espaço pela manhã. As câmeras de segurança flagraram toda a ação e as imagens mostraram que um dos homens, de 38 anos, agiu sozinho. Do local foram roubados um notebook, dois vídeo games e nove manetes, além de um carregador, cds de jogos e cabos para ligar os aparelhos.



O suspeito foi identificado por meio das imagens e apontado como autor de outros três furtos em estabelecimentos comerciais da região. Durante as diligências, os policiais descobriram o endereço do local onde ele estaria escondido, cercaram a casa e conseguiram prendê-lo por volta das 15h30.



Na ocasião, ele apontou o envolvimento dos outros dois homens, na receptação dos equipamentos. Os dois foram localizados em suas residências. No imóvel do homem mais velho, os policiais encontraram todo o material, recolhido e apresentado delegacia do Retiro, onde o caso foi registrado.