Petrópolis - O Procon municipal lançou, na última semana, o aplicativo “Procon Petrópolis”, uma plataforma virtual, acessível por meio de smartphones e tablets. Nela, consumidores poderão ter acesso aos serviços de denúncias e reclamações na palma da mão. A ferramenta vai ajudar a modernizar o atendimento no órgão de defesa do consumidor, que recentemente reformulou a prestação de serviço por telefone, efetivando o funcionamento do sistema de central de telefonia.

Com a chegada da pandemia, o órgão registrou um aumento expressivo no número de reclamações, devido ao também crescimento das compras através da Internet. Na opinião de consumidores, uma importante arma na luta pelos direitos no dia a dia e a conquista de meios alternativos de atendimento que garantem a eficiência da prestação de serviço, reduzindo a exposição ao risco de contágio pela Covid-19. "O número de atendimentos por telefone no Procon cresceu na pandemia. Eu mesma já fiz quatro reclamações desde março deste ano. Muitos amigos passaram pela mesma situação. Precisamos fazer compras constantemente e muita gente vem sofrendo com pessoas mal intencionadas na Internet. Com o aplicativo, a gente ganha mais uma ferramenta, mais um canal que permite o acesso ao serviço, sem sair de casa", disse a comerciante Maria José Pereira.



Para a coordenadora do Procon, Raquel Motta, a nova ferramenta de atendimento vai facilitar a prestação de serviço. “O App vai permitir fazer a denúncia ou reclamação de qualquer lugar. Além disso, o consumidor ainda receberá no celular a notificação do andamento do processo protocolado. Se o consumidor estiver no mercado e vir um preço com suspeita de abusividade ou um alimento estragado, por exemplo, ele vai poder fotografar, filmar e subir essa foto ou vídeo junto com o um texto resumindo o problema identificado no banco de dados. Essa denúncia vai chegar ao setor de reclamação, que vai poder apurar. Depois, ele recebe uma atualização. Se houve confirmação da denúncia, autuação do estabelecimento”, destaca.



A ferramenta vai ajudar a qualificar as denúncias virtuais. “Hoje, muitas das denúncias que chegam pelo WhatsApp, por exemplo, nem sempre vêm com as informações necessárias para que possa haver a checagem”, revela o desenvolvedor do aplicativo, Lucas Alves.



A partir de hoje, o Procon vai ouvir a avaliação dos usuários e aperfeiçoar a ferramenta para que ela se torne eficiente nas mãos do consumidor petropolitano. Para baixar o App, é só acessar a Play Store do Android ou a Apple Store, para usuários de Iphone.