Petrópolis - Uma mulher, de 50 anos de idade, foi vítima de tentativa de estupro na madrugada do último sábado, dia 22, na Rua Venezuela, no bairro Quitandinha. Ela foi encontrada pelos policiais militares com lesões nos lábios, cortes pelo corpo e arranhões nos braços.



Em relato à Polícia Militar, a vítima contou que acordou de madrugada assustada com um barulho e, logo em seguida, se deparou com o acusado dentro de sua residência tentando agarrá-la. No local, os militares encontraram uma faca, uma calça jeans e um relógio de pulso, deixados pelo homem após fugir. De acordo com a polícia, ele já era conhecido da família e prestava serviços na casa da vítima.



O acusado, de 26 anos, fugiu ao perceber que a vítima mostrou resistência, mas foi preso em casa enquanto assistia TV deitado na cama. Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro, onde foi autuado, permanecendo preso. Já a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro, onde recebeu atendimento médico. Logo em seguida, ela passou por exame de corpo de delito.