Polícia Militar Ambiental recebe denúncia e encontra construção irregular no bairro Cascatinha, em Petrópolis

Petrópolis - Uma denúncia de crime ambiental em Petrópolis feita ao Linha Verde (0300 253 1177) levou policiais militares ambientais, no último domingo, a identificaram uma construção irregular em solo não edificável no bairro Cascatinha.

De acordo com os policiais, a denúncia anônima mencionava que um morador local fechou uma servidão de 10 metros quadrados, próximo à Travessa Candido Borsato, com o objetivo de realizar algum tipo de obra. Os agentes se deslocaram ao endereço, onde após contato com o responsável da residência, constataram a denúncia de construção irregular. Como o mesmo não possuía nenhuma licença pertinente para aquela atividade e, com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais, foi encaminhado à 105ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde continua solicitando à população de Petrópolis que denuncie os crimes ambientais na cidade através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda utilizando o aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.