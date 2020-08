Jovem petropolitano é baleado na cabeça durante tentativa de assalto na Praia do Peró, em Cabo Frio

Petrópolis - Um jovem petropolitano foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto na praia do Peró, em Cabo Frio. O crime teria ocorrido na noite do último domingo. O rapaz estava com alguns primos e a namorada quando foi atingido por vários tiros à queima roupa. Ele está internado em estado grave no Hospital São José Operário, também na cidade de Cabo Frio. A família deverá tentar uma transferência para uma unidade de saúde em Petrópolis. O jovem foi identificado como Carlos Manoel da Paz, de 24 anos.



Parentes contaram à polícia que os jovens estavam na praia por volta de 21h, quando foram abordados por um assaltante. A vitima teria tentado reagir, momento em que um comparsa do assaltante se aproximou e efetuou os disparos. Testemunhas relataram a polícia que seis disparos foram efetuados. De acordo com o relato das vítimas, após os disparos, os assaltantes jogaram fora uma caixa de som e os telefones roubados das vítimas. O caso foi registrado na 126ª DP, na cidade de Cabo Frio. A Policia Civil está ouvindo testemunhas e segue investigando o caso.