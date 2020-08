Ponte dos Colonos, na entrada do bairro Duchas, deve ser liberada em 10 dias aos motoristas

Petrópolis - A Secretaria de Obras iniciou, na manhã da última quarta-feira, a reforma da Ponte dos Colonos, na Avenida Piabanha, no Centro da cidade. O acesso fica em frente à entrada do bairro Duchas. Todas as peças de madeira serão substituídas. A reforma é necessária porque a estrutura está comprometida e havia risco de queda. Por este motivo, a ponte foi interditada no fim de julho.

O trabalho foi autorizado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural, Inepac, uma vez que a ponte é tombada pelo órgão. O pedido para fazer a reforma foi apresentado ainda em junho pelo município e o órgão realizou duas vistorias no local antes da liberação. Toda a documentação e laudos exigidos foram entregues.

O trânsito nas duas pistas da Avenida Piabanha segue normalmente, apenas o tráfego pela ponte fica impedido até a finalização da obra. Quem está na pista sentido Bingen precisa fazer o retorno em frente à Cruz Vermelha. Já na pista sentido Centro, é necessário ir até a Praça da Confluência (em frente à Casa Barão de Mauá). A expectativa é que o serviço aconteça em cerca de 10 dias. O trabalho é executado diretamente pelo setor de manutenção viária da Secretaria de Obras.