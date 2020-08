Justiça determina prisão preventiva do suspeito de estupro de adolescente portador de transtornos mentais

Petrópolis - A 2ª Vara Criminal determinou a prisão preventiva de um aposentado, de 48 anos, suspeito de abusar sexualmente de um adolescente, de 15, portador de transtornos mentais. A Polícia Militar efetuou a prisão da manhã da última sexta-feira, levando o suspeito para a 105ª Delegacia de Polícia.

De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido no dia 14 de julho, por volta de 18h. A vítima estava em um ônibus, quando o suspeito sentou-se ao seu lado e passou a conversar. O rapaz estava com um cartão do Rio Card no pescoço, que indicava em tarja azul “pessoa especial”.

Relembre o caso:

Ainda de acordo com a acusação, em certo momento, o aposentado arrastou o adolescente pelo braço e, já na casa do suspeito, o obrigou a tirar a roupa. Também o deitou na cama. Foi neste momento que o ato sexual foi consumado. A vítima foi levada até a Comunidade do Atílio Marotti, onde o homem teria lhe dado R$ 10 e ido embora.

A investigação foi possível porque o adolescente narrou os fatos à mãe, que o levou até a delegacia. O menino também indicou que o suspeito tinha um dos braços amputados e contou que já o tinha visto em três distintas ocasiões. Desta forma, os policiais conseguiram precisar o endereço, o que possibilitou a qualificação do autor.