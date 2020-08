Detran do Estado do Rio de Janeiro abre 15 mil vagas de exames práticos de habilitação para o mês de setembro

Petrópolis - O Detran RJ voltou a disponibilizar, desde a última sexta-feira, o agendamento para exames práticos de direção para todos os candidatos a motorista em todas as categorias. Estão sendo disponibilizadas cerca de 15 mil vagas para o mês de setembro em 16 áreas de exames do estado.



Desde o dia 3 de agosto, o departamento estava atendendo apenas quem teve a prova suspensa durante a pandemia em razão dos decretos de isolamento. Segundo o Detran, agora que a maior parte desse grupo já realizou o exame, é possível ampliar o plano com novos agendamentos.



No interior do Rio, as provas podem ser realizadas em Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio Bonito e Teresópolis. "Além das provas práticas, já é possível realizar a prova teórica de legislação, abertura de processos de primeira habilitação e solicitações de adição e mudança de categoria. Sempre seguindo todas as medidas de segurança sanitária e ainda com um número limitado de vagas e locais para minimizar os riscos de contaminação dos funcionários e usuários”, explicou o presidente do Detran-RJ, Marcello Braga Maia.



O agendamento para os exames práticos e teóricos são realizados pelas autoescolas onde o aluno está matriculado, enquanto a abertura de processo de primeira habilitação e adição ou mudança de categoria devem ser agendadas pelo internet ou pelos telefones (21) 3460-4040 / 3460-4041 / 3460-4042.